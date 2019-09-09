В понедельник, 9 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал парламенту принять законопроект №1035-2, который предусматривает лишение зарплаты депутатов-прогульщиков. Об этом пишет "Укринформ".

Законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады относительно прекращения возмещения народному депутату Украины затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады, по мнению комитета, полностью готов к рассмотрению в первом чтении.

Комитет рекомендовал парламенту включить указанный проект в І раздел повестки дня II сессии Верховной Рады Украины IX созыва и принять его за основу и в целом. Согласно пояснительной записке законопроекта, предлагается прекращать выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, при условии отсутствия народного депутата без уважительных причин на более чем одной трети пленарных заседаний Верховной Рады.

Также члены комитета рекомендовали Раде отклонить законопроекты №1035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" и еще один альтернативный №1035-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снятия заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушение Регламента".

Напомним, Рада отправила в Конституционный суд проект закона о лишении депутатов полномочий за прогулы и кнопкодавство.

Также мы писали, что в "Слуге народа" рассказали, что собираются лишать мандатов депутатов за прогулы.