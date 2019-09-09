Представления на снятие неприкосновенности с некоторых нардепов могут быть направлены в Верховную Раду еще до вступления в силу закона о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом со ссылкой на генпрокурора Руслана Рябошапку пишет "Интерфакс-Украина".

"Может такое случиться", - сказал Рябошапка, говоря о том, могут ли некоторые народные депутаты лишиться неприкосновенности ещё до вступления в силу соответствующего закона.

Однако Рябошапка не назвал фамилии депутатов, которых он имел в виду, заявив только, что это произойдет в ближайшие один - два месяца. А отвечая на вопрос журналистов о том, когда будут не только задержания, а и "резонансные посадки", генпрокурор сказал: "Уже скоро".

"Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов. Думаю, что в скором времени эти кейсы будут переданы в суд или, по меньшей мере, будут серьезные процессуальные подвижки, я имею ввиду подозрения или другие процессуальные действия... Но пока не могу говорить, по каким именно делам", - сказал Рябошапка.

Что касается привлечения к ответственности депутатов, то, как заверил Рябошапка, "не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является человек, который, возможно, совершил уголовное правонарушение".

Напомним, Рябошапка рассказал, почему до сих пор не уволил замов Луценко Столярчука и Стрижевскую.

Также мы писали, что Рябошапка решил увеличить зарплаты прокурорам.