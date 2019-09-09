Подозреваемому в "заминировании" станции киевского метро "Почайна" объявлено уведомление о подозрении. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7 следователи профильного управления полиции метрополитена задержали киевлянина, подозреваемого в этом.

По данным следствия, в субботу, 7 сентября 2019, неизвестный позвонил по спецлинии "102" и сообщил о подготовке взрыва на станции метро "Почайна". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на станции метро "Почайна" не обнаружено.

В дальнейшем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность "минера" и задержать его. Им оказался 53-летний киевлянин, который совершил данное правонарушение из хулиганских побуждений, находясь нетрезвом состоянии.

Мужчина, которому якобы не хватило денег на жетон, наблюдал за действиями работников экстренных служб, прибывших на вызов.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", на станции метро в Киеве полицейские задержали двух юных киевлян, у которых в рюкзаках нашли бутылки с коноплей. На станции метро "Вокзальная" полицейские заметили, что молодые люди ведут себя подозрительно.

Напомним, что с 1 ноября 2019 в Киеве прекратят продажу бумажных билетов для транспорта и жетонов метро.