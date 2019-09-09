Националист Алексей Цымбалюк, который признался в "исполнении убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, а летом 2019 года напал на журналиста "Страны", заявил, что "государство его швырануло".

Об этом он заявил в Facebook.

"Немного отшумели баталии вокруг обмена пленных. Поломано множество копий в спорах, слава Богу не костей). Хочу поговорить с сообществом о ценности жизни гражданина для государства. Именно ценность, а не стоимость. О стоимости я немного знаю). Знаю, что ценности жития человека в нашем государстве к сожалению не имеет никакой", - заявил Цымбалюк.

Он утверждает, что лично имел возможность в этом убедиться. "Убедиться после спецоперации по неубийству Бабченко. Обычно рассчитываю только на себя и свои силы, на помощь близких друзей - и все. Так было всегда, так было и на войне. Именно поэтому и пошел воевать в добровольческое подразделение. Но бывают обстоятельства, когда именно государство должно позаботиться о безопасности гражданина, и мне пришлось влететь на такие обстоятельства. Я не жалуюсь и не ною, но государство меня швырануло. Швырануло чисто по расийски - Родина тебя бросит сынок", - сообщил Цымбалюк.

Он говорит, что обеспечением своей личной безопасности занимается сам, понемногу ему помогают друзья.

"Большие дяди немного попиарились и забили х@@ на все, что было сделано. Точно так же было и с моряками.Отправили реально в плен, повыйобувались на разных форумах и.... Забили х@@. Так же как и х@@@о забивает на любые решения международных институтов. Сегодняшний шум по поводу мифического международного морского трибунала-тупо истерия ни о чем. У нас Крым отжали, и шо? Рашка признана агрессором и что с того? И реально в шоке, люди вместо того,чтобы порадоваться возвращению сограждан из плена несут какую-то ху@@ю о "всепропало", - отметил Цымбалюк.

Фото: facebook.com

Отметим, что именно "брошенный государством" Цымбалюк избил в июле журналиста "Страны" Влада Бовтрука. Ему предъявили подозрение, однако суд оставил "киллера Бабченко" на свободе.

Также мы писали о том, что защита Цымбалюка придумывает фантастические версии для оправдания его нападения на журналиста "Страны".