На заседании Комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 9 сентября не стали голосовать за утверждение законопроекта №1032, который касается перезапуска Генпрокуратуры. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На заседание комитета пришли 20 его членов, а также генпрокурор Руслан Рябошапка. Кроме законопроекта №1032 вопросов в повестке не было. Основная цель данного проекта закона - сделать возможными кадровые изменения в Генеральной прокуратуре, на которые, в случае принятия закона, сможет влиять генпрокурор. Кроме того, предполагается переименование ГПУ в "Офис прокурора Украины". Также закон предусматривает увеличение зарплат в Генеральной прокуратуре с 12 до 15 прожиточный минимумов. В документе, помимо прочего, прописана приостановка работы квалификационной комиссии в ГПУ.



"Прокуратура требует обновления, это мы слышим и от бизнеса, и от международных партнёров, и от людей. Мы предлагаем революционные шаги.Реформа Военной прокуратуры... Мы не хотим разрушать этот Карфаген полностью, мы хотим внести кадровые изменения и разделить полномочия военной прокуратуры, часть которых отдать подразделениям Генеральной прокуратуры", - сообщил на заседании генпрокурор Руслан Рябошапка.

Однако у членов комитета и представителей министерства обороны возникли вопросы в части сокращения, а по сути увольнения, сотрудников Военной прокуратуры, которые закреплены за Министерством обороны и являются военнослужащими. В случае увольнения по закону государство должно будет сделать выплаты сотрудникам Военной прокуратуры в размере 50 процентов месячного оклада за каждый год выслуги. Предполагается, что сократят порядка 700 сотрудников, в большинстве у каждого порядка 10 лет выслуги. Предварительно известно, что сумма выплаты может составить от 500 до 700 миллионов гривен, которые в бюджете не предусмотрены.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности перенес голосование по законопроекту №1032 на 09:00 вторника, 10 сентября.

"Мы взяли паузу до завтра до 09:00, чтобы доработать законопроект и уже завтра за него проголосовать. У нас есть примерная цифра, которую нужно будет выплатить уволенным сотрудникам Военной прокуратуры, но сейчас у меня ее нет под рукой, завтра я возьму эти документы на комитет, и мы проголосуем за этот законопроект", - сообщил Руслан Рябошапка.

На вопрос, ощущает ли генпрокурор поддержку комитета в принятии законопроекта №1032, Рябошапка сказал, что он рассчитывает только на поддержку.

"Очевидно, что есть много вопросов, которые вызывает этот законопроект, он требует очень решительный и быстрых изменений. Многие люди имеют мировоззрение, которое говорит им, что решения нужно принимать выдержано, не спеша. Но мне кажется, что Украина потеряла очень много времени для того, чтобы развиваться эволюционным путем, нам нужен путь Азиатских тигров, Сингапурский, а не ждать 25-30 лет, пока у нас изменится сознание, и мы будем жить с пониманием, что коррупция это плохо", - добавил Рябошапка.

Фото: "Страна"

Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров.

Также мы писали, что после заседания Комитета Рады Рябошапка рассказал, почему до сих пор не уволил замов Луценко Столярчука и Стрижевскую.