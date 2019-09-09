Cотрудники Киевской местной прокуратуры №9 сообщили о подозрении 29-летнему подозреваемому в ложном сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, 29 августа 2019 он позвонил на телефон спецлинии "102" и сообщил оператору о том, что в камерах хранения на первом и втором этажах вокзального комплекса ст. Киев-Пассажирский и в залах ожидания находятся взрывные устройства.

Правоохранители и пиротехники, которые выезжали место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. Проведенными следственными действиями "минера" удалось установить.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Всего с начала 2019 года по уголовным производствах-фактам ложного сообщения о подготовке взрыва объявлено 19 подозрений. При этом 17 уголовных производств направлено в суд, из которых 13 - с обвинительными актами, 3 - с ходатайствами о применении принудительных мер медицинского характера, 1 - с ходатайством о принудительных мерах воспитательного характера (в отношении несовершеннолетнего).

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