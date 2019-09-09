После заседания Комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, на котором поднимался вопрос об увеличении зарплаты прокурорам, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что заместители Луценко Анжела Стрижевская и Юрий Столярчук пока не уволены. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Увольнение Стрижевской и Столярчука, по словам Рябошапки, несколько откладывается по процедурным причинам. Генпрокурор отметил, что были "сложные коммуникации с Юрием Васильевичем (Столярчуком - Ред.)".

Рябошапка отметил, что процедурно по законодательству "не очень просто" уволить заместителя генпрокурора. А Анжела Стрижевская, по данным генпрокурора, пока что в отпуске.

Что касается своих кандидатур на должности заместителей, Руслан Рябошапка озвучить их имена отказался, отметив лишь, что это "достойные люди".

Напомним, 29 августа Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности Генерального прокурора.

Также мы писали, что новый генпрокурор Рябошапка подписал приказ о назначении своим первым замом Виталия Касько.