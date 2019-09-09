В понедельник гривня отвоевала у доллара США несколько копеек на межбанке
В понедельник, 9 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины укрепился до 24,9625 грн/$1 с 25,065 грн/$1 в пятницу. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,95 – 24,975 грн/$1, тогда как в НБУ установили на 10 сентября официальный курс 25,02 грн/$1.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 9 сентября укрепился до 25,0363 грн/$1 с 25,1083 грн/$1.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 сентября 2019 года.
- 10 белорусских рублей 1414.3763
- 100 долларов США 2508.6035
- 100 ЕВРО 2766.2371
- 100 польских злотых 637.4699
- 100 молдавских лей 140.0445
- 100 новых израильских шекелей 713.3154
- 10 российских рублей 3.801
- 100 румынских лей 584.5192
- 100 казахстанских тенге 6.4685
- 100 турецких лир 439.9582
- 100 фунтов стерлингов 3086.1127
- 100 швейцарских франков 2531.3297
- 100 юаней женьминьби (Китай) 352.6474
По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 сентября составил 582,2 млн в долларовом эквиваленте. Исключительно долларов купили 505 миллионов.
По данным рейтингового агентства Fitch среднегодовой курс гривни в 2019 году составит 28,86 грн/долл, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл.
Отметим, что за первую неделю осени представители НБУ увеличили объемы закупки иностранной валюты более чем в 5 раз.
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