В понедельник, 9 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины укрепился до 24,9625 грн/$1 с 25,065 грн/$1 в пятницу. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,95 – 24,975 грн/$1, тогда как в НБУ установили на 10 сентября официальный курс 25,02 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 9 сентября укрепился до 25,0363 грн/$1 с 25,1083 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 сентября 2019 года.

  • 10 белорусских рублей 1414.3763
  • 100 долларов США 2508.6035
  • 100 ЕВРО 2766.2371
  • 100 польских злотых 637.4699
  • 100 молдавских лей 140.0445
  • 100 новых израильских шекелей 713.3154
  • 10 российских рублей 3.801
  • 100 румынских лей 584.5192
  • 100 казахстанских тенге 6.4685
  • 100 турецких лир 439.9582
  • 100 фунтов стерлингов 3086.1127
  • 100 швейцарских франков 2531.3297
  • 100 юаней женьминьби (Китай) 352.6474

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 сентября составил 582,2 млн в долларовом эквиваленте. Исключительно долларов купили 505 миллионов.

По данным рейтингового агентства Fitch среднегодовой курс гривни в 2019 году составит 28,86 грн/долл, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл.

Отметим, что за первую неделю осени представители НБУ увеличили объемы закупки иностранной валюты более чем в 5 раз.

Ранее в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины.

Мы разбирались, чем грозит Украине начавшийся обвал на мировых рынках металла.

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