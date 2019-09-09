В понедельник, 9 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины укрепился до 24,9625 грн/$1 с 25,065 грн/$1 в пятницу. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,95 – 24,975 грн/$1, тогда как в НБУ установили на 10 сентября официальный курс 25,02 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 9 сентября укрепился до 25,0363 грн/$1 с 25,1083 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 сентября 2019 года.

10 белорусских рублей 1414.3763

100 долларов США 2508.6035

100 ЕВРО 2766.2371

100 польских злотых 637.4699

100 молдавских лей 140.0445

100 новых израильских шекелей 713.3154

10 российских рублей 3.801

100 румынских лей 584.5192

100 казахстанских тенге 6.4685

100 турецких лир 439.9582

100 фунтов стерлингов 3086.1127

100 швейцарских франков 2531.3297

100 юаней женьминьби (Китай) 352.6474

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 сентября составил 582,2 млн в долларовом эквиваленте. Исключительно долларов купили 505 миллионов.

По данным рейтингового агентства Fitch среднегодовой курс гривни в 2019 году составит 28,86 грн/долл, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл.

Отметим, что за первую неделю осени представители НБУ увеличили объемы закупки иностранной валюты более чем в 5 раз.

Ранее в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины.

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