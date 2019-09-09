Фильм, который вышел на телеканале 1+1 к 100 днем президентства Владимира Зеленского, был снят за деньги студии "Квартал 95".

Об этом со ссылкой на информацию Офиса президента пишут "Украинские Новости".

"По информации, предоставленной Директоратом по вопросам информационной политики, в Офис президента Украины обратилось ООО "Студия "Квартал 95" с просьбой об интервью Главы государства для фильма "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского". Также отмечаем, что Офис президента Украины не владеет информацией относительно стоимости изготовления указанной программы", - сказано в сообщении.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, в конце августа Владимир Зеленский дал большое интервью своему коллеге по сериалу "Слуга народа" - актеру Станиславу Боклану (он играл роль Юрия Ивановича Чуйко - премьер-министра). Видео, посвященное первым ста дням президентства, вышло на телеканале "1+1". "Страна" писала о том, что стало понятно из пиар-фильма о 100 днях Зеленского.

Также мы писали о том, что рассказал Зеленский про свои 100 дней актеру из сериала "Слуга народа".