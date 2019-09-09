Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что украинцы, проголосовав за Владимира Зеленского не как за президента-царя, а как за президента-бойфренда.

Об этом она сказала в интервью Радио НВ, расшифровка которого опубликована 8 сентября.

"Все-таки пока, мне кажется, Россия, как страна достаточно патриархальная, ищет такого президента-отца, президента-царя. И в этом, собственно, успех. Вот даже если мы смотрим на оппозицию, именно когда лидер становится тоже таким авторитарным, жестким, он начинает наращивать электорат. К сожалению, это как у (драматурга Евгения) Шварца, понимаете: чтобы убить дракона, надо самому стать драконом", – сказала Собчак.

По ее словам, "здесь Украина оказалась готова". "Я вряд ли могу судить о политике чужого государства, не очень, честно скажу, за этим пристально слежу, чтобы быть экспертом, но в моем видении, издалека, Украина оказалась готова не к президенту – отцу и царю, а к президенту – симпатичному сыну или даже бойфренду, с которым Украина готова жить, дружить. Какой-то такой молодой, классный и симпатичный президент вдруг оказался возможным. Это круто", – продолжила Собчак.

Напомним, что Собчак без трусиков показала книгу нового бой-френда.

Также мы писали о том, что Собчак приехала в Киев и назвала украинцев и россиян братскими народами.