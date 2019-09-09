Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров.

Об этом он сказал на заседании профильного комитета Верховной Рады 9 сентября 2019, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров",- сказал Рябошапка. По его мнению, ее необходимо повысить до уровня жалований районных судей.

Генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована. В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере национальной безопасности, в том числе касательно хищений в концерне "Укроборонпром".

Как сообщала "Страна", из-за одного из пунктов предлагаемой парламенту реформы прокуратуры студентов Академии прокуратуры (НАПУ) могут выкинуть на улицу за 2 месяца до конца учёбы. Они вышли на протест в Киеве.

Мы разбирались, как Зе-команда готовит революцию в ГПУ. Среди прочего они намерены ограничить штат всех органов прокуратуры Украины до 5000 человек.