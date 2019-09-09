Приехавший в Украину по программе обмена пленными с Россией Николай Карпюк упомянул о своих неплохих отношениях с одним из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабиновичем, что сильно встревожило порохобота Мирослава Олешко.

После освобождения Карпюк рассказал СМИ, что Рабинович помогал ему еще с Майдана, а 2017 году навещал его в тюрьме. Незадолго же до освобождения нардеп от "Оппоплатформы" вновь приехал к нему вместе с Виктором Медведчуком.

На это признание резко отреагировал известный поклонник Петра Порошенко Олешко. Теме отношений Карпюка с оппозиционерами он посвятил два поста на Facebook и видеоблог.

Так, в постах Олешко сначала поиронизировал. Мол, благодаря Карпюку он узнал, что Рабинович - человек, который больше всех помогал и поддерживал Евромайдан в 2014 году.

"А Медведчук, вероятно, подавал брусчатку", - написал блогер.

В другой записи Олешко с тревогой констатировал, что Карпюк обработан Медведчуком.

Скриншот: Facebook/ oleshkomiroslav

В видеоблоге Олешко продолжил свои конспирологические изыскания.

"Они (Медведчук и Рабинович - Ред.) занимались его обработкой, чтобы по приезду он вот так хвалил Медведчука", - сказал порохобот и призвал власти Украины обратить особое внимание на Карпюка, а заодно и на Клыха, чтоб они не попали под влияние "Оппоплатформы".

"Они могут стать проблемой, которой в свое время стала Надежда Савченко", - предупредил власти бдительный Олешко.

Видео: YouTube/ OLESHKO

Ранее "Страна" сообщала, что обмененный в Россию переводчик Станислав Ежов заявил, что вернется в Украину.

Также мы писали, что фигурант дела крымских диверсантов Андрей Захтей, которого не включили в списки на обмен пленными 7 сентября, попросил президента России Владимира Путина о помиловании.

