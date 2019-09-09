Сегодня Москву посетил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Вместе с коллегой Сергеем Лавровым он принял участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по безопасности. Они встретились вместе с военными министрами обеих стран.

Этот орган не заседал очень давно, и его работу договорились разблокировать еще в августе Владимир Путин и Франсуа Макрон.

Для Украины это важное событие: в последнее время Париж активно включился в процесс выполнения Минских соглашений - в рамках стратегии Макрона по альянсу с Москвой (выражение самого президента Франции).

Во Франции говорят, что без решения вопроса Украины договориться с РФ о таком альянсе и снятии санкций не получится - хотя кажется, что это условие больше Кремля, чем Елисейского дворца.

Сейчас Париж активно лоббирует идею как можно скорее провести встречу Нормандской четверки на уровне глав государств. Кремль согласен, однако при ряде условий. Главное из которых - ратификация "формулы Штайнмайера", которая позволяет провести выборы в "республиках" Донбасса и дать им особый статус. Однако Киев пока не декларирует готовности идти этим путем.

Детальнее о шагах, которых требует Кремль перед встречей Зеленского и Путина, можно почитать в материале По формуле Штайнмайера. От чего зависит встреча Путина с Зеленским и что ей может помешать.

В ходе визита в Москву глава МИД Франции вновь поднял украинский вопрос и продемонстрировал общую заинтересованность французов поладить с Москвой.

В подробностях визита разобралась "Страна".

Возобновление Минска в ближайшее время

Во время визита в Москву глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что встреча в нормандском формате должна пройти не в ближайшие недели, как говорилось еще вчера в Париже, а в ближайшие дни.

То есть позиция поменялась буквально за одну ночь.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", - сказал Дриан. "Конечно же, не может идти речи о долгосрочном, долговечном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине. И мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки", - добавил французский дипломат.

"Освобождение в субботу 70 пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения Минских соглашений", - отметил Ле Дриан.

Пресс-конференция Лаврова и Ле Дриана в Москве 9 сентября. Видео: RT

Макрон приедет на 9 мая в Москву

Если еще несколько лет назад первая скрипка в Европе была в руках у канцлера Германии Ангелы Меркель, но сейчас она перешла к Эммануаэлю Макрону.

Именно к нему совершил свой первый официальный иностранный визит Владимир Зеленский в роли президента. Регулярно посещает Францию и Владимир Путин. В последний раз он ездил к коллеге на курорт в форт Брегансон 19 августа.

А в начале сентября президент Франции произнес программную речь перед послами Парижа в разных странах. В ней он очертил, что сегодня происходит с миропорядком, и как в нем выживать Европе. Главный и самый обсуждаемый постулат Макрона - призыв создать стратегический альянс между Евросоюзом и Россией.

Сегодняшний визит главы МИД Франции в Москву закрепил эту риторику. Он отметил, что Макрон прибудет с официальным визитом в российскую столицу 9 мая. Для Путина, который хочет сделать праздник по случаю 75-летия Победы главным событием года, согласие Парижа принять участие имеет огромное значение. Например, тот же Дональд Трамп, который также приглашен, еще не подтвердил присутствие.

"Мы выражали свое желание возобновить амбициозную и плотную работу в двустороннем формате, - отметил министр. - Президент Франции имеет свое позитивное видение двустороннего диалога, и мы надеемся, что российская сторона также готова пойти нам на встречу и работать в том же самом русле", - сказал сегодня французский министр.