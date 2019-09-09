В понедельник, 9 сентября, Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрили законопроект №1058 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

По нему зарубежным компаниям предусмотрена компенсация расходов, если они принимают решение организовывать съемки в Украине (так называемый рибейт).

Об этом сообщил глава комитета Александр Ткаченко в Facebook.

"Сегодня на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрили законопроект №1058 о введении системы рибейтов для зарубежных продюсеров. Есть шанс принять его уже на этой неделе в Раде. Собственно этот механизм предполагался еще в законе 2017 года по поддержке кинематографии, но одобрен так и не был. Поэтому сериал "Чернобыль" для Netflix, например, преимущественно снимался в Литве", - написал Ткаченко.

Он добавил, что компенсация 25% расходов и плюс 5% за украинскую тематику, позволит привлечь к съемкам в Украине ведущие западные кинокомпании, создаст дополнительные рабочие места для украинцев, будет способствовать притоку инвестиций в различные сферы.

"Такой механизм действует практически во всех европейских странах и, надеюсь, что вскоре Украина станет такой же Меккой для кино- и телеиндустрии, которыми уже стали Чехия, Хорватия и Венгрия", - написал Ткаченко.

Напомним, Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Зеленского об изменении подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Также мы писали, что Комитет Рады рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект Зеленского об импичменте.