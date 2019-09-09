Потребительские цены в Украине после падения в июле 2019 года на 0,6% в августе снизились еще на 0,3%, а в годовом измерении (август 2019 года к августу 2018 года) инфляция достигла 8,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

С начала года потребительские цены в Украине выросли на 2,7%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Больше всего (на 9,0% и 8,4%) подешевели овощи и фрукты. На 2,0-0,1% снизились цены на сахар, сыры, кисломолочную продукцию.

В тоже время яйца подорожали на 39,2%, мясо и мясопродукты, молоко, хлеб, масло, сало - на 1,0-0,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,4%, алкогольные напитки - на 0,3%.

Одежда и обувь подешевели на 2,8%. Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% произошло за счет снижения цен на природный газ на 4,5%.

Вместе с тем произошло повышение тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 0,7%, платы за аренду жилья на 0,5%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,6% в основном из-за удешевления топлива и масел на 1,7%.

Фото: Госстат

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

В конце июля центробанк подтвердил свой прогноз инфляции 6,3%.

Напомним, что в НБУ объяснили, почему инфляция в июле превысила траекторию прогноза.

Также мы писали о том что инфляция в Украине оказалась самой высокой в Европе даже после дефляции июня.