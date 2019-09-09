От лица Харьковского горсовета не будут официально требовать через суд запретить проведение в городе 15 сентября Марша равенства гей-парада KharkivPride.

"Наши коллежанки Вера Черныгина, Анна Шарыгина, Тамила Беспалая посетили Харьковский городской совет по приглашению первого заместителя городского головы Игоря Терехова, который сообщил нам о том, что Харьковский городской совет не будет обращаться в суд с просьбой запретить KharkivPrideМарш, а наоборот, будет способствовать обеспечению правопорядка во время мирного собрания", - отмечается пресс-службой шествия.

В пресс-службе Харьковского горсовета корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" подтвердили, что городские власти не будут обращаться в суд по поводу ограничения проведения этого мероприятия. Собеседник агентства так же сообщил, что мэрия не намерена требовать запрета проведения и других акций, назначенных в тот же день на то же время и в том же месте. "Мы не идем в суд", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, он отказался ответить на вопрос, почему городские власти изменили свою позицию по поводу этих массовых акций.

5 сентября члены согласительной комиссии Харьковского городского совета на заседании приняли решение обратиться в Окружной административный суд с исками об ограничении проведения 15 сентября Марша равенства гей-парада KharkivPride, а также ряда альтернативных акций.

В свою очередь, организаторы ЛГБТ-марша заявили, что готовы отстаивать право на его проведение в суде. Харьковская правозащитная группа выразила готовность оказать им правовую поддержку, если городские власти попробуют запретить KharkivPride через суд.

Как сообщала "Страна", ранее городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении руководства города обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ЛГБТ-парада, назначенного на 15 сентября. Различные ЛГБТ-мероприятия пройдут в Харькове с 9 по 15 сентября.

Напомним, что Кернес заявил о восстановлении памятника маршалу Победы Г.К. Жукову в Харькове.