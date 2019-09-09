37-летняя российская телеведущая Ксения Собчак фактически подтвердила свою беременность. После того, как поползли слухи, что после развода она ждет ребенка от 44-летнего режиссера Константина Богомолова, она не публиковала в соцсетях снимки в полный рост. Однако теперь она выложила фото, на котором отчетливо виден ее округлившийся живот.

Снимок на котором Ксения увлеченно читает в кресле появился в ее сториз.

Он появился за несколько дней до намеченной свадьбы с режиссером Константином Богомоловым - 13 сентября. Скорее всего, как и свадьба с Виторганом, предыдущим супругом Собчак, торжество не будет афишироваться и состоится в одном из ресторанов Москвы.

С актером Максимом Виторганом Ксения Собчак рассталась в 2018 году. Это стало известно после слухов о романе с новым избранником. У Собчак и Виторгана есть общий сын Платон, он родился в 2016 году.

Константин Богомолов также был женат - на актрисе Дарье Мороз. У бывших супругов подрастает дочь Анна.

Фото: Собчак и Богомолов

В последнее время телеведущая активно раскручивает деятельность своего будущего супруга, так она пропиарила его новую книгу в Инстаграм, выложив фото с ней на обнаженном теле.

Что касается слухов о свадьбе и беременности то среди многих российских блогеров ходило мнение, что это обман и пиар. Так, блогер Лена Миро писала, что это способ испортить жизнь бывшему мужу и показать, что она удачливее, чем он, а также способ подтолкнуть Богомолова к свадьбе.

При этом сама Ксения Собчак слухи о беременности еще на днях опрвергала,а вот свадьбу косвенно подтвердила. "Дорогая редакция "Татлера"! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто - это неправда" - написала она ответ telegram-каналу Tatler.