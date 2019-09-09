На одну из лекций в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского заявился курьер Glovo с заказом, одетый в нижнее белье. Об этом сообщает Telegram-канал Perepichka News. 

Кто-то из присутствующих в аудитории успел снять на телефон необычно одетого курьера.

Видео: YouTube/ MetusMortis

В ролике слышно, как студенты предполагают, что курьер оделся, точнее разделся, на спор. А подписчики Telegram выдвинули версию, согласно которой какой-то студент-шутник попросил службу Glovo, чтобы ее сотрудник явился с заказом на пару в одних трусах. 

Позже тот же курьер все в тех же стрингах с мордой какой-то зверушки на причинном месте был замечен в Национальном авиационном университете. 

Ранее "Страна" рассказывала, как в центре Киева курьеры Glovo устроили майдан, требуя улучшения условий труда

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