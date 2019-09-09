В понедельник, 9 сентября, украинские пограничники проверяют информацию о задержании ФСБ двоих людей в крымских пунктах пропуска "Джанкой" и "Армянск". Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы пытаемся подтвердить данный факт и выяснить личности этих граждан", - сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. При этом он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины не поддерживает связь с оккупантами.

Напомним, ранее стало известно, что во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска "Джанкой" был задержан 40-летний гражданин Украины. Он намеревался въехать на полуостров. В ФСБ утверждают, что мужчина с апреля 2019 года объявлен в розыск за совершение на территории аннексированного Крыма преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Второго подозреваемого задержали в пункте пропуска "Армянск". Это гражданин РФ 1978 года рождения, который пытался выехать из Крыма. Он проживает в Симферопольском районе и, по данным российской спецслужбы, с 2016 года находится в розыске за совершение кражи с причинением значительного ущерба.

Напомним, генеральный секретарь ООН призвал Украину упростить процедуру посещения Крыма.

Также мы писали, что в Крыму Россия оснастит новыми ракетами комплекс "Утес", который ранее принадлежал ВМС Украины.