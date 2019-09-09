Состояние здоровья украинских военных моряков, попавших в плен в результате Керченской провокации, признано удовлетворительным.

Однако каждому из них еще нужно время на лечение и обследование. Об этом сообщил начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время военные моряки, освобожденные после плена Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с назначенными диетами в зависимости от характера их заболевания", - сказал Казмирчук в понедельник после обхода в отделениях и клиниках, где моряки проходят медико-психологическую реабилитацию.

Он добавил, что освобожденным оказывают помощь психологи и военный священник.

"Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест", - уточнил Казмирчук.

Как сообщала "Страна", 7 сентября 2019 власти России и Украины провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35". Освобожденные украинцы после возвращения были перевезены в медицинский центр "Феофания" и военный госпиталь в Киеве.

Видео: youtube.com/Страна.ua

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