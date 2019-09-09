Украинская восходящая рэп-звезда аlyona alyona выпустила клип "Буллинг", в котором предстала защитницей подростков, над которыми издеваются ровесники за их нестандартную внешность. Видео появилось на YouTube-канале певицы 9 сентября.

Съемки клипа проходили на нескольких локациях: в заброшенном здании, в одной из школ и возле станции киевского метро "Виставковий центр". Его режиссером стал DELTA ARTHUR.

По сюжету, компания подростков-хулиганов измывается над другими детьми, а alyona alyona, меняя супергеройские образы, защищает жертв буллинга.

Видео: YouTube/ аlyona alyona

В связи с выходом клипа знаменитость попросила подписчиков своего Instagram поддержать флэшмоб против буллинга #освiживпевненiсть, поделившись своей историей на эту тему.

Напомним, в середине августа рэперша слегка шокировала фанатов фотосессией, в которой предстала в необычном образе и с окровавленной вилкой во лбу.

"Страна" писала, что в апреле у исполнительницы вышел дебютный альбом "Пушка".

