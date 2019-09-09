В Швеции ученый-бихевиорист Магнус Сёдерлунд выступил по телевидению с идеей, что ради борьбы с глобальным потеплением и спасения планеты, людям, возможно, стоит потреблять в пищу человечину. Об этом сообщает The New American.

По мнению экологов, именно мясная промышленность и сельское хозяйство негативно сказываются на состоянии планеты, способствуя глобальному потеплению. Поэтому, размышляя о еде будущего, Магнус Сёдерлунд предположил, что, возможно, необходимо обратиться к людоедству и начать есть людей, чтобы спасти Землю. Ученый даже намерен проводить семинары о необходимости употребления человеческой плоти, чтобы остановить изменение климата.

Среди главных вопросов семинара Сёдерлунда: "Мешает ли человеческий эгоизм рационально использовать ресурсы Земли?", "Станет ли каннибализм экологическим решением будущего?", "Как подтолкнуть потребителей к принятию верных решений?"

По словам Сёдерлунда, одним из главных препятствий на пути к употреблению в пищу человечины будет запретная природа трупов и тот факт, что многие посчитают пободное осквернением покойника. Ученый также признал, что люди "немного консервативны", когда речь идет о еде, к которой они не привыкли, например, трупах.

Напомним, ученые требуют высадить триллион деревьев, чтобы спасти Землю от глобального потепления.

Также мы писали, что в Европе обычные синицы озверели и научились убивать из-за глобального потепления.