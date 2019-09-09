Освобождены политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дадут первую после освобождения пресс-конференцию. Об этом говорится в сообщении на странице Олега Сенцова в Facebook.

Мероприятие состоится во вторник, 10 сентября, в 12:00. О месте проведения конференции журналистам сообщат дополнительно после аккредитации.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Также освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

Так, Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании, которое ему предложили написать в СИЗО Москвы. А Олег Сенцов заявил, что до победы еще очень далеко, но она обязательно будет на стороне Украины.

Напомним, что для Сенцова и Кольченко организовали временное жилье.

Также мы писали о том, что к Олегу Сенцову в Киев приехали из Крыма мама и сын.