Фигурант дела крымских диверсантов Андрей Захтей, которого не включили в списки на обмен пленными 7 сентября, попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Как передают "Крым. Реалии", об этом сообщила супруга Захтея Оксана.

По словам женщины, Захтей написал прошение на имя главы Кремля, когда узнал, что его имени нет в списках на обмен пленными.

"О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен", - заявила она.

Андрей Захтей. Фото: ru.krymr.com

Захтей также добавила, что она сама и муж рады по поводу успешного обмена.

"Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, в особенности за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными", – призналась женщина.

Захтея приговорили к шести с половиной годам колонии после признания его вины в подготовке диверсии, незаконном обороте оружия и подделке и сбыте поддельных документов.

Украинская сторона утверждала, что его похитили вместе с Евгением Пановым в августе 2016 года, после чего инкриминировали работу на украинскую разведку. "Страна" сообщала, что 13 июля 2018 года Панова приговорили в Крыму к тюремному заключению на 8 лет.