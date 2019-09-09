Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в эфире шоу "Танцы со звездами" заявил, что хочет получить гражданство Украины. Ранее он подал документы на поступление в один из харьковских университетов.

"Я недавно принял решение получить украинский паспорт", - сказал он. Серега сказал, что ему здесь хорошо.

В Украине он встретил женщину, которая родила ему двоих детей. Кроме того, здесь живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.

Сейчас Серега имеет бессрочный вид на жительство Украины.

Музыкант известен такими композициями, как "Черный бумер", "Возле дома твоего" и "Король ринга".

Видео: youtube.com/a5s6d71

Видео: youtube.com/Giorgi

Как сообщала "Страна", Москалькова предложила синхронно прекращать уголовное преследование граждан России и Украины.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - сообщила уполномоченный по правам человека в России.

Отметим, что по данным МВД России, российские паспорта по упрощенной процедуре могут получить около 3 млн украинцев.