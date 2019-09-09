Рэпер Серега решил получить паспорт гражданина Украина
Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в эфире шоу "Танцы со звездами" заявил, что хочет получить гражданство Украины. Ранее он подал документы на поступление в один из харьковских университетов.
"Я недавно принял решение получить украинский паспорт", - сказал он. Серега сказал, что ему здесь хорошо.
В Украине он встретил женщину, которая родила ему двоих детей. Кроме того, здесь живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.
Сейчас Серега имеет бессрочный вид на жительство Украины.
Музыкант известен такими композициями, как "Черный бумер", "Возле дома твоего" и "Король ринга".
Видео: youtube.com/a5s6d71
Видео: youtube.com/Giorgi
Как сообщала "Страна", Москалькова предложила синхронно прекращать уголовное преследование граждан России и Украины.
"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - сообщила уполномоченный по правам человека в России.
Отметим, что по данным МВД России, российские паспорта по упрощенной процедуре могут получить около 3 млн украинцев.