Председатель правления Газпрома Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это вопрос о поставках газа на Украину по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.

Миллер добавил, что в случае заключения прямого договора цены на поставку газа могут быть на 25% ниже нынешних для конечного украинского потребителя.

Он заключил, что этот вопрос должны решать в ходе двусторонних переговоров обе страны.

Напомним, что Украина завила о готовности к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре.

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