Компания Pantone, самый известный в мире эксперт по цвету, объявила трендовые цвета 2020 года. Об этом сообщается на сайте Института цвета.

На смену жизнерадостному коралловому, доминировавшему в 2019 году, в следующем году на подиумы и в гардеробы придут оттенки, связанные с "природой, спокойствием и комфортом". Актуальными будут разные оттенки зеленого, цвет океана и "горный голубой".

Фото: Instagram/ pantone

В оформлении интерьеров предпочтение будут отдавать пастельным цветам, особенно розовым оттенкам.

Фото: Instagram/ pantone

Также популярностью будут пользоваться цвета металлик.

По словам сотрудников Pantone, цветовые тренды они определяют на основе анализа подиумных тенденций, фотографий уличных модников со всего мира и социальных сетей, особенно Instagram. Как правило, работа начинается весной и длится до осени.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский отменил на официальных торжествах тренд на вышиванки.

Мы также рассказывали, какие смартфоны предпочитают покупать украинцы.