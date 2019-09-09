Компания Pantone, самый известный в мире эксперт по цвету, объявила трендовые цвета 2020 года. Об этом сообщается на сайте Института цвета.

На смену жизнерадостному коралловому, доминировавшему в 2019 году, в следующем году на подиумы и в гардеробы придут оттенки, связанные с "природой, спокойствием и комфортом". Актуальными будут разные оттенки зеленого, цвет океана и "горный голубой".

 

Фото: Instagram/ pantone

В оформлении интерьеров предпочтение будут отдавать пастельным цветам, особенно розовым оттенкам.

 Фото: Instagram/ pantone

Также популярностью будут пользоваться цвета металлик.

По словам сотрудников Pantone, цветовые тренды они определяют на основе анализа подиумных тенденций, фотографий уличных модников со всего мира и социальных сетей, особенно Instagram. Как правило, работа начинается весной и длится до осени.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский отменил на официальных торжествах тренд на вышиванки.  

Мы также рассказывали, какие смартфоны предпочитают покупать украинцы.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!