Определены самые модные цвета 2020 года. Фото
Компания Pantone, самый известный в мире эксперт по цвету, объявила трендовые цвета 2020 года. Об этом сообщается на сайте Института цвета.
На смену жизнерадостному коралловому, доминировавшему в 2019 году, в следующем году на подиумы и в гардеробы придут оттенки, связанные с "природой, спокойствием и комфортом". Актуальными будут разные оттенки зеленого, цвет океана и "горный голубой".
Фото: Instagram/ pantone
В оформлении интерьеров предпочтение будут отдавать пастельным цветам, особенно розовым оттенкам.
Фото: Instagram/ pantone
Также популярностью будут пользоваться цвета металлик.
По словам сотрудников Pantone, цветовые тренды они определяют на основе анализа подиумных тенденций, фотографий уличных модников со всего мира и социальных сетей, особенно Instagram. Как правило, работа начинается весной и длится до осени.
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