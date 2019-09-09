Прокуратура Автономной республики Крым намерена вызвать освобожденных из заключения в России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко для дачи показаний. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Екатерины Диденко.

По словам Диденко, прокуратуру интересуют подробности похищения украинских граждан.

"Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму", - сказала Диденко.

Процессуальные действия будут проводиться после того, как освобожденных украинцев завершат осматривать врачи.

Также Диденко уточнила, что в деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших.

Ранее "Страна" сообщала, что для крымчан Сенцова и Кольченко в Киеве организовали временное жилье.

Мы также писали, что к Сенцову с полуострова приехали мать и сын.