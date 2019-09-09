В Фонде гарантирования вкладов физических лиц на аукционе "ProZorro.Продажи" продали представителям ЧАО "Дипробудмашина" Вадима Григорьева бывший офис неплатежеспособного банка "Хрещатик" по ул. Прорезной, 8 в Киеве за 425,1 млн грн.

По данным "ProZorro.Продажи", торги проводились по принципу голландского аукциона (стартовая цена - наивысшая), при этом лот был продан как раз по стартовой цене - 425,1 млн грн. В торгах зарегистрировались двое участников, однако представители ООО "ДК БЦ2" не подали ценовое предложение в ходе аукциона.

В настоящее время ожидается подписание договора с победителем.

В НБУ 5 апреля 2016 года отнесли банк "Хрещатик" к категории неплатежеспособных. Позже, 2 июня 2019 года, было утверждено решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Конечный бенефициар ЧАО "Дипробудмашина" Григорьев ранее выкупил активы ликвидируемого "ВТБ Банка": бизнес-центр "Инком" за 390 млн грн и офисный центр на бульваре Вацлава Гавела,6 в Киеве за 351 млн грн, а также киевский бизнес-центр "Ренессанс" у Альфа-банка.

ЧАО "Дипробудмашина" создано в 1995 году. По данным НКЦБФР, на второй квартал 2019 года акционерами ЧАО являются ООО "Компания по управлению активами "Максимум Групп" в интересах ПНВИФНВЗТ "АйБиСи Кепитал" (10%) и ЗНВПИФ "Инвестиционный ресурс" (10%), а также кипрская "Гоелео энтерпрайзес лимитед" (79%).

Зарегистрированный капитал ЧАО по состоянию на 9 сентября 2019 года составляет 150 тыс. грн. Григорьев также является владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 2004 году.

Мебельная компания "Merx" основана в 1993 году. Производит офисную, кухонную, корпусную жилую и гостиничную мебель, специализированное оборудование (торговое и холодильное). Сеть магазинов Merx представлена в 14 странах. В Украине насчитывается более 60 объектов, принадлежащих этой сети.

Фото: promap.ua

Как сообщала "Страна", 18 октября 2018 года в парламенте приняли Кодекс по процедурам банкротства (№8060). Одной из новел документа является возможность физлицам - добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права.

Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

Отметим, что перед банкротством из банка "Хрещатик" вывели 2,3 миллиарда гривен. Такие данные предоставили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.