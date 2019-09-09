Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Верховная Рада в первую очередь должна рассмотреть законопроекты по обеспечению мира в Украине. Об этом сообщает сайт политсилы.

Заявление политик сделал во время заседания Согласительного совета ВР в понедельник 9 сентября. Он также заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией 7 сентября, - это важнейший шаг в установлении мира.

"Это был важный шаг к миру. Надеемся, что он станет действенной составляющей для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, который сегодня является главным тормозом развития страны и требует немедленного решения. Парламент должен поддержать президента и те мирные инициативы, которые остановят войну, принесут в страну мир, вернут территории и людей", - сказал нардеп.

Видео: YouTube/ Пресс-центр Бойко

Политик сказал, что ради мира нужно быть готовым к компромиссам. в том числе болезненным.

"Нужно честно сказать людям, что такой конфликт без компромисса, даже болезненного, решить невозможно. И, кроме политической, другой альтернативы нет", - сказал Бойко.

"Оппоплатформа" зарегистрировала в парламенте несколько законодательных инициатив, в том числе проект постановления "О безотлагательных мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений".

Напомним, сразу после новостей об обмене пленными между Россией и Украиной "Оппозиционная платформа" официально назвала этот шаг важным для восстановления доверия.

Между тем в Раде хотят ввести уголовную ответственность за несанкционированные переговоры с Россией.