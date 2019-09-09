Франция выступает за то, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской" четверки (Франция, Германия, Россия и Украина). Об этом заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два" глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, пишет ТАСС.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", - заявил он. "Конечно же, не может идти речи о долгосрочном, долговечном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине", - подчеркнул французский министр.

"И мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки", - сказал Ле Дриан.

"Освобождение в субботу 70 пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений", - подчеркнул Ле Дриан.

Напомним, что у Зеленского заявили о его готовности к встрече в "Нормандском формате" уже в сентябре.

Также мы писали о том, что Путин назвал условием встречи "Нормандской четверки" закрепление "формулы Штайнмайера".