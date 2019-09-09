Начальник Управления Госагентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области Владимир Мухин отстранен от исполнения служебных обязанностей на основании письма Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, сообщается на сайте Госрыбагентства Украины.

Уточняется, что НАПК составило два протокола в отношении против Мухина, который скрыл наличие у него реального конфликта интересов, возникшего при рассмотрения заявления общества с ограниченной ответственностью "Министри Клаб", основателем и конечным бенефициаром которого является родной брат его жены, по согласованию Режима рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта оз. Редькин ("Министерка") Оболонского района Киева. Чиновник принял решение в условиях реального конфликта интересов и нарушил закон.

В пресс-службе Госрыбагентства Украины конкретизировали, что Мухин отстранен от исполнения служебных обязанностей "до судебного решения по этому делу".

Также в пресс-службе Агентства добавляют, что несмотря на то, что в настоящее время Киевский рыбоохранный патруль оснащен всем необходимым для эффективной работы, показатели его рыбоохранной деятельности в этом году резко снизились. При этом Управление оперативного реагирования "Рыбоохранный патруль" регулярно фиксирует масштабные факты браконьерства на территории Киевской области, в частности - Киевского водохранилища.

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