Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет с официальным визитом в Москву для участия в праздничных майских мероприятиях, посвященных 75-летия Победы. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Запланирован целый ряд событий..." - сказал он в начале переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года. Среди них он назвал глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Белоруссии, Армении и Сербии.

В Кремле также намерены пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Москву на празднование 75 лет со Дня Победы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение президента России Владимира Путина посетить празднование 75-летия Победы в Москве в 2020 году.

Также отметим, как в Берлине отпраздновали 74-ю годовщину окончания Великой Отечественной Войны.

Видео: youtube.com/RT на русском