Городская избирательная комиссия Москвы обработала 100% бюллетеней и обнародовала результаты выборов в парламент столицы РФ, состоявшихся 8 сентября. Об этом сообщает Meduza.

Согласно данным горизбиркома Москвы, КПРФ победила в 13 округах, "Яблоко" - в четырех, "Справедливая Россия" - в трех.

Кандидатами от власти в думе стали девять действующих членов фракции "Единая Россия", которые шли самовыдвиженцами, а также трое действующих парламентариев из провластного объединения "Моя Москва". Кроме того, в парламент прошли 13 кандидатов-самовыдвиженцев, которых, по данным оппозиционных СМИ, поддерживает мэрия Москвы.

Фракция "Единой России" будет сформирована из самовыдвиженцев. В нее войдут 24-25 депутатов, как отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Интересно, что глава "Единой России" в Москве Андрей Метельский проиграл выборы. Он не смог переизбраться в парламент, где заседал с 2001 года. В 15-м округе Метельский уступил коммунисту Сергею Савостьянову.

В парламент попали 20 кандидатов "Умного голосования" - проекта основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Явка на выборах составила 21,77%. Этот показатель сопоставим с результатами явки на предшествующих выборах в Мосгордуму в 2014 году, когда проголосовали 21,04% избирателей.

Ранее "Страна" писала, что к 10:00 явка на выборы в Мосгордуму составляла рекордно низкие 2%.

Накануне выборов неизвестные напали на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой и несколько раз ударили ее электрошокером.