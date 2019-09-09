В следственном изоляторе временного содержания Винницы покончил с собой 32-летний задержанный по подозрению в педофилии. Об этом сообщается на сайте ГУНП Винницкой области.

Как уточняется, мужчина был взят под стражу без права внесения залога 7 сентября. Его подозревали в распространении детской порнографии и истязании своих малолетних детей. После возвращения из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство и повесился на простыне.

Работники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Полиция инициировла проверку Государственным бюро расследований законности действий работников изолятора временного содержания.

Напомним, о задержании 32-летнего мужчины, которого подозревали в пытках над приемными детьми и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними, стало известно 6 сентября. У него на воспитании находились двое приемных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которая в 2017 году судом была лишена родительских прав.

Ранее "Страна" писала о том, что оявились правки Зеленского к закону о наказании за педофилию.