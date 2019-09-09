Бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов, обвиненный в шпионаже и выданный России в рамках обмена, заявил о намерении вернуться в Украину. Об этом сообщает ТСН.

Когда журналист Андрей Цаплиенко подошел к нему, Ежов потребовал прекратить съемку и назвал его "бандеровским пропагандистом". Журналист спросил у Ежова, уверен ли он, что с ним все будет в порядке и что он не исчезнет после приезда в Россию. "Мне по@@й. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", — сказал Ежов.

Ранее суд арестовал часть имущества Ежова и оставил его под стражей на два месяца. До этого из-за отсутствия правого обоснования доказательств сотрудничества Ежова с Россией его дело перенесли на сентябрь. В ноябре ему продлили арест почти до Нового года.

Напомним, что переводчик Гройсмана признал вину и был отпущен на свободу.

Также "Страна" разбиралась, почему суд отпустил обвиняемого в госизмене переводчика Гройсмана.