Представители обладателя авторских прав на куклу Барби из американской компании Mattel обратились в Хозяйственный суд Киева с требованием запретить производство украинской куклы Аси. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре судебных решений (ЕРДР).

В американской Mattel считают, что украинское ООО "Паритет-Тойс", которое производит куклу Асю, нарушает их авторские права. Они также просят суд взыскать с производителей украинской компании 20 070 грн и запретить "распространение образцов скульптуры" куклы.

В суде приняли заявление Mattel и открыли производство по иску.

В порядке соблюдения хозяйственного кодекса суд затребовал у ООО "Паритет-Тойс" информацию о поставках куклы Аси и отчет о ее реализации в Украине с 2016 года. В свою очередь суд обязывает Mattel предоставить оригиналы всех документов о споре. Подготовительное судебное заседание назначено на 17 сентября.

Фото: Кукла Ася

Как сообщала "Страна", в США представили куклу Барби в образе "айтишника" с ноутбуком. Новая Барби одета в брюки, джинсовую куртку, у нее на глазах специальные защитные очки для работы с оборудованием.

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