Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Обложечное фото певица опубликовала у себя в Instagram.

Для 36-летней поп-звезды это уже третья обложка. По признанию Седоковой, она считает ее лучшей.

Фото: Instagram/ annasedokova

"За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя", - обратилась к подписчицам певица.

Также Седокова порассуждала на тему морали.

"Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение. Одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии: это уверенность в себе как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других", - заявила знаменитость.

Фото: Instagram/ multikov

Большинство подписчиков певицы разделили ее восхищение своим телом. Однако нашлись и недовольные. Некоторые написали, что на фото явно переборщили с фотошопом. А подписчик 5964michael отметил, что в сетчатых колготках Седокова похожа на вкусную ветчину в натуральной оболочке.

Ранее "Страна" писала о выпуске Сергеем Бабкиным новой песни, обложкой к которой стала фотография обнаженных музыканта и его жены.

Также мы рассказывали, что ангелом Victoria’s Secret впервые стала модель-трансгендер.