Парламент Великобритании сегодня ночью временно прекращает свою работу до 14 октября.

Об этом сообщила журналистка Sky News Тамара Коэн в своем микроблоге в Twitter.

"Парламент не будет работать с сегодняшней ночи", - написала журналистка.

Она добавила, что таким образом до 14 октября на высшем законодательном уровне не состоится голосование по досрочным выборам.

Фото: twitter.com

Напомним, в конце августа королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения. Поэтому британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября по 14 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что Джонсон готовит документ, который позволит Британии покинуть Евросоюз без отсрочки.

Также мы сообщали, что Нетаньяху перепутал Джонсона с Ельциным, соцсети отреагировали моментально.