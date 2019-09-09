Журналисту Укринформа Романа Сущенко, освобожденному в результате обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию России. О помиловании и запрете въезжать в РФ журналисту объявили в СИЗО "Лефортово", сообщил Укринформу защитник Сущенко Марк Фейгин.

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный", - рассказал Фейгин.

Как сообщалось, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных лиц, в том числе Сущенко. Он уже заявил, что будет и дальше работать "в родном Укринформе".

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