Двоюродный брат мэра Ивано-Франковска, депутат городского совета из фракции "Свобода" Роман Марцинкив сбил человека на своем микроавтобусе. Об этом мэр Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook.

По словам мэра, под колесами машины родственника погиб 68-летний житель села Марковцы Тисменицкого района.

"Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию. Молюсь за душу погибшего и прошу Бога ограждать всех от таких бед", - написал городской голова.

Скриншот: Facebook

В полиции уже подтвердили эту информацию. Сектор коммуникации нацполиции Ивано-Франковской области сообщил, что 9 сентября около 9:30 в Марковцах погиб мужчина 1955 года рождения. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, получил смертельные травмы в результате наезда микроавтобуса и скончался в автомобиле скорой помощи.

Фото: if.npu.gov.ua

Виновником ДТП назван 35-летний житель Коломыйского района (отметим, хотя Роман Марцинкив - ивано-франковский депутат, он зарегистрирован в селе Угорники этого района). За рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter он превысил скорость и не пропустил пешехода.

По факту ДТП начато расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

Сегодня под Киевом произошло еще одно смертельное ДТП с участием легковушки Volkswagen Caddy и тягача Volvo. После столкновения водитель Volkswagen погиб на месте.

А 6 сентября в Киеве грузовик сбил пешехода, который перебегал дорогу.