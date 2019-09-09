Из НАПК направили в суд админпротоколы в отношении и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака и председателя Фастовского райсовета Геннадия Сиваненко за декларирование недостоверных сведений. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"По результатам полной проверки декларации и.о. председателя Укравтодора за 2017 год Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в опубликованном сообщении.

В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. гривен.

Кроме того, по информации НАПК, установлено недостоверность сведений на общую сумму 225,1 тыс. грн в декларации по 2017 год, представленной председателем Фастовского районного совета. В частности заявляется, что Сиваненко не указал сведения об автомобиле, который принадлежит члену семьи (отчиму), земельный участок, который арендует отчим, а также некоторые сведения о полученных членами семьи доходах.

Мы разбирались, куда пропал асфальт с украинских трасс и как осваивают рекордный дорожный бюджет. В 2018 году на ремонт была потрачена рекордная сумма - порядка 42 млрд гривен.

Напомним, что в НАПК объяснили, когда депутатам новой нового состава парламента Украины нужно подавать свои первые декларации. При этом электронные декларации новоиспеченным парламентариям за 2018 год подавать не обязательно.

 

 

 

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