Встреча освобожденных при обмене Украины с Росиией не является прерогативой главы государства, поэтому президент РФ Владимир Путин не приехал в аэропорт. Такое объяснение дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему тот лично не встречал освобожденных. Об этом сообщает РИА Новости.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт", - заявил Песков.

Напомним, 7 сентября, произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. Около 13:40 самолет с украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь". В Украину вернулись 35 человек.

Также мы сообщали, что Зеленский пообещал помочь освобожденным пленным деньгами и жильем.