Мэр Киева Виталий Кличко высказал мнение, что глава Офиса президента Богдан прибегает к манипуляциям. Разоблачению он посвятил пост на Facebook.

В ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" Богдан привел несколько показателей бюджетов Киева и Праги не в пользу первого. А затем спросил, довольно улыбаясь: "Где наша Прага?"

На это Кличко резко парировал.

"Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги почти вдвое меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше по площади, чем Киев. И в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит кроме запланированного бюджета. А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60% НДФЛ!" - пожаловался мэр.

Фото: Facebook/ Vitaliy.Klychko

Чиновник также вспомнил, что 5 лет назад Киев был банкротом, так как при бюджете 18 млрд гривен имел долгов на 25 млрд грн. За эти годы бюджет столицы вырос более чем втрое, а долг уменьшился до 3 с лишним млрд гривен.

Скриншот: Facebook/ Vitaliy.Klychko

Затем Кличко упрекнул Богдан в том, что Украина до сих пор далека от Европы по уровню жизни.

"Ну и, на всякий случай еще одно напоминание: Прага - столица страны, являющейся членом Евросоюза. Прага - город с доходом на душу населения почти 3000 долларов, в Киеве же этот показатель в четыре раза ниже. Знаете , сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос "Где наша Чехия?" (если вы выбрали такой пример для сравнения)", - пригрозил мэр Киева.

Ранее "Страна" приводила заявление Кличко о том, что президент Владимир Зеленский "отпустил ситуацию" в Киеве и поручил ее Богдану.

Напомним, 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.