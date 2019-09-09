Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Россией относительно транзита российского газа пройдет 19 сентября 2019 года. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Рад сообщить, что 19 сентября я проведу следующий раунд трехсторонних переговоров. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - написал Шефчович.

Фото: twitter.com

Ранее он заявлял, что дата проведения трехсторонних переговоров станет известна после проведения консультаций с Украиной.

Напомним, что Украина завила о готовности к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре.

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