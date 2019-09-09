В Украине ухудшилась ситуация с поставками топлива на нефтебазы. В результате некоторые АЗС были вынуждены прекратить работу из-за того, что нефтебазы не смогли пополнить свои запасы и передать горючее в розничную сеть.

Эту ситуацию участники топливного рынка обсудили на заседании оперативного штаба в Мининфраструктуры в пятницу, 6 сентября. Об этом сообщает издание Oilpoint.

"Дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что Укрзализныця не справляется с увеличением потока грузов. Кроме этого, на ситуацию влияет медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы с топливом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ряд железнодорожных станций оказались парализованными.

"Простои на станции "Дарница" (в Киеве - Ред.) достигают 20 дней. Состав Кременчуг-Киев вместо 7 дней идет 20-30 дней, не говоря уже о других отправителях, ту же Беларусь", - подчеркнул один из участников заседания оперативного штаба.

В то же время на встрече сообщили, что в последние дни на станции Дарница есть определенные улучшения в работе. Участники рынка также отметили сложную ситуацию на станции Коростень, призвав представителей государства увеличить штатную численность сотрудников таможни на станции для ускорения оформления прохода грузов.

Также, по словам участников рынка, возникла проблема со своевременным возвращением пустых цистерн на белорусскую сторону, хотя в этом направлении наблюдается положительная динамика.

"Представители государства на встрече пообещали решать возникшие проблемы и доложить о ситуации высшему руководству страны для обеспечения оперативных мер для разрешения ситуации", - пишет издание.

Как отмечает enkorr, стоимость дизтоплива в мелкооптовом сегменте в Украине на прошлой неделе выросла на 1 грн/л и достигла 22 гривен за литр. Кроме перебоев с поставками топлива, собеседники издания отмечают общее снижение поставок импортного ресурса, которое в первую очередь вызвано отсутствием свободного подвижного состава.

Также снизил отгрузку дизтоплива Кременчугский НПЗ "Укртатнафты".

"Свои обязательства по контрактам они выполняют, но с отгрузкой дополнительных объемов на этой неделе уже возникают сложности", - говорит один из покупателей Кременчугского топлива.

По его словам, причиной может быть начало отгрузок заводом топлива по контрактам с "Укрзализныцей". Несколько собеседников enkorr считают, что ситуация с нехваткой топлива не столь критична, и рост цены продиктован более спекулятивными настроениями.

Как сообщала "Страна", цена на нефть резко пошла в рост после информации о ее запасах в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей. Ноябрьские контракты на нефть европейской марки Brent на лондонской бирже подорожали до $62,07 за баррель.

Напомним, что в "Нафтогазе" предложили населению купить до 25 тыс. куб. м. газа по предоплате по текущей низкой цене с его использование на протяжении отопительного сезона 2019/20 гг