Государственное бюро расследований объявило конкурс на занятие 154 должностей оперативников в территориальные управления Бюро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Мы продолжаем формировать собственные оперативные подразделения. Сегодня объявляем конкурс на 154 должности оперативников в теруправления ГБР", - написал Труба.

Он выразил надежду на то, что в каждое территориальное правление ГБР – Киев, Краматорск, Львов, Мелитополь, Николаев и Хмельницкий – удастся набрать профессиональных и добропорядочных оперативников.

"От качества работы на местах зависит наш совместный успех как нового правоохранительного органа", - подчеркнул директор Бюро.

Фото: telegram.org

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