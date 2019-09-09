Синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень. Прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+19 градусов, в горных районах - +8...+13. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры составит +30...+39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) - +24...+29. Абсолютный минимум будет уже с отрицательными значениями: -1...-8 градусов. В южной части местами 0...+4.

Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, особенно в горных районах. А в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях они возможны и в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков будет 27-62 мм, в Карпатах и ​​на Закарпатье до 125 мм. Эти показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

Напомним, сегодня синоптики обещали комфортное тепло и небольшие дожди на западе Украины.

А в прогнозе на неделю специалисты предупредили о похолодании на выходных.