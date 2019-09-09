В Киеве неизвестные силой затолкали мужчину в черный Mercedes Benz и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, на улице Кудрявской, 31/33. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Полиция ввела план "Перехват" около 12:30, но через 15 минут его заменили на план "Сирена", который применяют при розыске вооруженных преступников. Правоохранители разыскивают черный Mercedes Benz с номерными знаками АА 3111 ТО.

Автомобиль скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители предупреждают, что злоумышленники вооружены.

По предварительным данным, нападавших было трое, все в капюшонах и перчатках. Один - в синей куртке. Очевидцы слышали выстрелы.

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