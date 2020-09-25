Популярная в среде националистов фраза "Донбасс будет украинским или безлюдным" могла бы послужить эпиграфом к фильму "Атлантида", которую Украина выдвинула на премию "Оскар".

Фильм повествует о регионе, который после победы Украины над "республиками" становится непригодным для жизни - чем-то вроде "Зоны" в "Сталкере" Андрея Тарковского. Мрачные пейзажи заброшенных шахт и заводов, грязные люди, отравленные почвы - основной фон ленты.

То есть понятно, что Донбасс - это как бы мертвая, утонувшая в историческом шторме военного конфликта украинская Атлантида. Регион который стал вновь украинским ценой разрушительной войны. Войны, которая сделала его полностью непригодным для жизни. Фактически уничтожив.

С одной стороны, это допущение из жанра фантастики (события кино датируются 2025 годом).

С другой - идеологема, которую подхватило украинское государство. Ведь именно оно профинансировало создание такого образа будущего Донбасса - выдав на это более 20 миллионов гривен.

Причем это далеко не случайность, а уже определенная система.

Предыдущий фильм, который Госкино отправляло на "Оскар", рисовал жителей Донбасса недалекими маргиналами (речь о ленте Сергея Лозницы "Донбасс", грандиозно провалившейся в прокате). Новое кино в тех же традициях рисует Донецкий бассейн "черной дырой" Украины.

Разбирались в новом киномессидже украинской власти о регионе, к которому приковано внимание всего мира.

Мир на Донбассе как апокалипсис. О чем фильм

По задумке авторов сценария, Украина одерживает победу на Донбассе. Действие фильма происходит в 2025 году, через год после окончания войны.

Зритель видит ужасные последствия войны. Территория больше непригодна для жизни. Шахты затоплены, металлургические заводы закрываются, а люди остались без работы и поддержки. Они не знают, что делать дальше. Это больше не индустриальный регион.

После победы Украины Донбасс представляется в фильме совершенно опустошенным, с экономической, моральной и экологической точек зрения.

В центре сюжета солдат Сергей (его сыграл атошник Андрей Рымарук), который страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Он потерял свою семью, дом и сам смысл жизни на войне. И решает остаться жить в этом регионе - несмотря на то, что для жизни он больше непригоден.

Вот примерно такие здесь виды. В одной из сцен главный герой "принимает ванну" последи постапокалиптического пейзажа.

Причем занимается он там максимально мрачным делом - работает в команде по эксгумации трупов. Чтобы опознавать погибших солдат.

В фильме преобладают герои-мужчины. Они разливают расплавленный металл и управляют тяжелой техникой, большими грузовиками и землеройными машинами.

В картине показан послевоенный Донбасс с отравленными грунтовыми водами, заминированными территориями, трупами и выжившими людьми, пашущими в опустошенной сельской местности. Экологический ущерб почве и воде настолько велик, что потребуются сто лет, чтобы обезопасить территорию.

В фильме появляются и два женских персонажа. Солдат Сергей пытается разобраться в бесплодном мире вокруг него и обрести любовь. Любовь он обретает в команде по эксгумации тел.

То есть это откровенная "чернуха" о Донбассе и его будущем. О чем говорят и кадры этого кино.

"Перерождение пролетария" и "судороги Донбасса"

Госкино заключило договор на финансирование этой картины еще в 2017 году. На нее выделялся 21 миллион гривен. Это достаточно большая сумма. Она составила половину средств на проект, который сняли в 2019 году.

"Атлантида - это фильм о перерождении социально пассивного пролетария в свободного гражданина. О судорогах перед окончательным завершением периода индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, но прежде всего - в человеческом измерении", - описывается сюжет фильма на сайте ведомства.

Как видим, в анонсе Госкино тогда не было ни слова про войну на Донбассе. Как нет ничего о ней на презентации фильма годом ранее - когда режиссер фильма Валентин Васянович просил на него деньги.

На питчинге Госкино (конкурс сценариев) в 2016 году Васянович заявил, что "это история о конце индустриального Донбасса не только на фоне индустриального ландшафта, но и на фоне человеческих отношений и в целом человеческого существования".

"Кино о людях, которые живут до сих пор и работают на предприятиях, построенных больше, чем сто лет назад, например ММК Ильича... За это время эти огромные предприятия деградировали, люди потеряли за сто лет последнее умение отвечать за себя", - заявил режиссер, выступая перед конкурсной комиссией.

Правда, непонятно, каким образом рабочие Донбасса "потеряли умение отвечать за себя". Это утверждение Васянович никак не обосновал. По этой логике, любой индустриальный рабочий этой способности лишен. То есть идея картины уже предполагала некое социальное высокомерие.

Сам же режиссер пояснил, что идея его фильма - это смоделировать, что будет, когда эти предприятия закроются. И герой ленты - человек, который потерял работу на заводе. "Он должен уже отвечать за себя сам, хотя у него нет этого умения", - опять повторил этот спорный тезис режиссер.

Как видим, изначально в фильме не подразумевалось, что главный герой будет атошником. То есть в ходе производства авторы решили "добавить патриотизма".

Но добавили так, что это поставило с ног на голову весь сценарий: там появилась "победа над Россией", закрылись не просто предприятия, а "закрылся" для человеческой жизни весь регион. А душевные метания деклассированного рабочего превратились в психологические терзания бывшего военного.

Режиссер Васянович позже объяснял роль войны в своем фильме. В "Атлантиде" он хотел показать войну как экологическую катастрофу, а не просто вооруженный конфликт.

По его мнению, поэтому снимали фильм на Донбассе, потому что он похож на "Зону" из "Сталкера".

"Донбасс идеально подошел, потому что я провел там долгое время, и теперь он действительно похож на Зону в "Сталкере" Андрея Тарковского. Я бы сказал, что в этой истории есть несколько разных слоев, но эта экологическая катастрофа - это то, что мы уже испытываем. Это как Чернобыль, можно сказать. Проблема в том, что такие вещи не происходят в одночасье. Вот почему люди поначалу не уделяют этому так много внимания", - рассказал автор киноленты.

По словам автора фильма, "Атлантида" может стать самой оригинальной в истории современного украинского кино: "Это катастрофа, которая просачивается через людей. Все страдают от прошлой травмы и пытаются вытянуть из себя нечто вроде жизни", - считает Валентин Васянович. Он также уверен, что фильм создает атмосферу произведений Оруэлла.

Актеры и прокат

Кино изначально задумывалось как фестивальное: поэтому в широкий прокат его отправят лишь 5 ноября. До этого целый год фильм ездил по разнообразным фестивалям.

В ленте не снимались профессиональные актеры. Роли сыграли волонтеры и военные ВСУ, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе.

Съемки проходили в Мариуполе с января по март 2018 года.

Главную роль в фильме сыграл бывший атошник и нынешний волонтер Андрей Рымарук. Кроме него - парамедик Людмила Билека и бывший боец ​​батальона "Айдар" Василий Антоняк, который играет друга главного героя.

Автор фильма Валентин Васянович (слева) и Андрей Рымарук (справа). Фото: facebook.com/andrei.rumaryk

"Атлантида" стала первым отечественным экспериментом в жанре постапокалиптической фантастики.

Как режиссер Васянович чужие флаги срывал

Валентин Васянович дебютировал как режиссер в 2004 году с фильмом "Напротив солнца", после этого был фильм 2012 года "Обычное дело", в 2013 - снял "Сумерки" и "Креденс", а также "Уровень черного" (в 2016-м). В 2015 году за фильм "Племя" Васянович, выступавший продюсером, получил госпремию имени Александра Довженко.

В этом кино снялись люди с расстройствами слуха - как и в случае с "Атлантидой", непрофессиональные актеры.

За последний свой фильм Васянович получил в прошлом году статуэтку Венецианского фестиваля - в программе "Горизонты", где в основном показывают экспериментальное кино и артхаус. На сцене он заявил, что этот день стал для него праздничным еще и благодаря освобождению из колонии режиссера Олега Сенцова.

Интересно его характеризует эпизод, который случился на этом фестивале. Васянович в интервью "5 каналу" рассказал, что его группа не увидела украинского флага в зале. Его забыли повесить, поскольку Украина была дебютантом этой награды.

"Мы хотели устроить акцию из поднятия флага, но нас туда не пустили. Поэтому мы пришли пораньше, около 8 утра, спустили северо-корейский флаг, сняли его и подняли украинский. Я не совсем понимаю, что там делал северо-корейский флаг", - вспоминает Васянович.

В эфире программы "Украинский контекст" Васянович заявил, что украинское кино на международных площадках нужно не столко ради искусства, сколько для противодействия России.

"Мы должны быть представлены шире и чаще. Потому что это противостояние мы до сих пор проигрываем, потому что Россия вкладывает сумасшедшие деньги в продвижение своих месседжей за границу и они активно формируют мнение об этом конфликте, о себе и о нас в частности", - считает режиссер.